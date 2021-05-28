Ульяновск, , 06:41 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор бывшей заведующей детским садом, которую обвиняли в присвоении и мошенничестве. Она признана виновной, получив 150 тыс. рублей штрафа, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Перед судом предстала бывшая заведующая одного из муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Правоохранители установили, что с августа 2016 года по сентябрь 2020 года она фиктивно устроила свою знакомую на три должности — кастелянши, сторожа и дворника, присваивая себе заработную плату. По оценке следствия, всего было получено более 760 тыс. рублей.

Также, по данным следствия, фигурантка уголовного дела получила 30 тыс. рублей за зачисление одного из детей в детсад.

27 мая 2021 года Ленинский районный суд Ульяновска признал бывшую заведующую детским садом виновной в присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с использованием служебного положения. Решением суда ей назначено 150 тыс. рублей штрафа.

Кроме того, она на два года лишена права занимать должности на государственной и муниципальной службе с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Заволжском районе Ульяновска вынесен приговор бывшему заместителю начальника отделения почтовой связи ульяновского почтамта. Следствие ей инкриминировало хищение 2 млн рублей. Суд признал виновной, назначив два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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