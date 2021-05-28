Пекин, , 06:41 — REGNUM Объем нефинансовых исходящих прямых инвестиций Китая (ODI) снизился на 5,2% в годовом исчислении за первые четыре месяца года, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

По данным Министерства торговли КНР, за этот период ODI составил 222,87 млрд юаней (около $34,3 млрд).

Китай добился прогресса в инвестиционном сотрудничестве со странами, участвующими в инициативе «Пояса и пути». За этот период инвестиции в эти страны выросли на 14% в годовом исчислении до $5,96 млрд, что составляет 17,4% от общего объема, или на 1,8 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Исходящие инвестиции в производство и передачу информации продолжали расти. Например, производственный сектор привлек $5,72 млрд в за первые четыре месяца, увеличившись на 23,5% в годовом исчислении.

По данным министерства, ODI от местных предприятий Китая достигли 27,39 млрд долларов, что на 7,5% больше в годовом исчислении и составляет 79,8% от общего ODI за этот период.