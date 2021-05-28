Санкт-Петербург, , 06:32 — REGNUM Пожар произошел на территории плавильного цеха Ижорского завода в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления МЧС России

Сообщается, что в здании произошло возгорание трансформатора на площади 50 квадратных метров. Само здание цеха по площади составляет 318 на 46 метров. В настоящее время тушением пожара занимаются 67 человек личного состава и 16 единиц спецтехники. Пока данных о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая на одном из участков газопровода «Газпрома» в Саратовской области произошел пожар. В результате возгорания пострадал один человек, его госпитализировали.