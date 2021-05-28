Оренбург, , 06:32 — REGNUM В Оренбурге в легендарном здании по ул. Советская, 1 (на базе бывшего Оренбургского высшего военного авиационного училища) планируют открыть гостиничный комплекс. На сайте госзакупок опубликована информация об аукционе на право заключения договора на оказание услуг по формированию концепции гостиничного комплекса.

Заказчиком является Корпорация развития Оренбургской области. Стартовая цена контракта составляет 800 тыс. рублей. Конкурс является открытым, а заявки принимаются до 11 июня.

Согласно условиям техзадания, победитель аукциона в течение 35 дней с момента подписания договора предоставить профессиональные консультационные услуг по формированию концепции гостиничного комплекса, в частности проанализировать рынок, местоположение, дать рекомендации по управлению гостиницей, сделать финансовый анализ, а также учесть при разработке концепции то, что здание является объектом культурного наследия.

Напомним, здание по ул. Советская, 1 расположено в историческом ядре Оренбурга и имеет богатую историю. Дом построен в 1882 году для второго Оренбургского кадетского корпуса и является первым пятиэтажным зданием в городе.

Изначально здание выполняло функцию военного училища, проводившего обучение и воспитание детей чинов регулярных войск Отдельного Оренбургского корпуса. Впоследствии (с 1887 года) приобрело статус кадетского корпуса. После революции здание было национализировано и приспособлено под жилые помещения коммунального заселения. В годы Великой Отечественной войны здесь разместили эвакуированную в Оренбург школу авиационного боя, впоследствии ставшую Оренбургским высшим авиационным училищем, где в 1955—1957 гг. учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин. В 1993 году училище расформировали.

Здание находится в аварийном состоянии. Неравнодушные общественники и политики долгие годы бьют тревогу и просят спасти историческое здание.

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