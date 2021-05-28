Магадан, , 06:29 — REGNUM В Магаданской области зафиксирована ещё одна смерть от COVID-19, сообщили 28 мая корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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За минувшие сутки на Колыме лабораторно подтверждено пять случаев заражения коронавирусом, накануне — четыре.

На 28 мая в регионе зарегистрировано 8572 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 8368 человек, скончались 109 пациентов.

По информации областного минздрава, полный курс вакцинации прошли 18 592 жителей Колымы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за последние сутки выявили три случая заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба на 27 мая в регионе инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 4491 человека.