Ставрополь, , 00:01 — REGNUM В Ставропольском крае по программе приватизации госактивов планируется продать 100% акций АО «Издательство «Кавказская здравница» из Минеральных Вод. Начальная цена лота составляет почти 200 млн рублей, а торги пройдут 29 июня 2021 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Структурным подразделением издательства является редакция газеты «Кавказская неделя», выходящая один раз в неделю. Помимо этого, в активе АО — 11 объектов недвижимости, два земельных участка и движимое имущество. В частности, издательству принадлежит административно-бытовой корпус общей площадью 4,5 тыс. кв. м, газетный корпус общей площадью 7,3 тыс. кв. м, корпус высокой и офсетной печати общей площадью 7,5 тыс. кв. м, гараж, котельная, склады и другие помещения. Объекты не относятся к культурному наследию.

Начальная цена продажи пакета акций — 199,28 млн рублей при шаге повышения — 1 млн рублей и задатке — 39,856 млн рублей.

Напомним, также в начале июня планируется продать 100% акций АО «Саратовский полиграфический комбинат», попавшего в программу приватизации государственных активов. Начальная цена лота в Поволжье — почти 330 млн рублей. Комбинат ведёт свою историю с 1957 года.