Ульяновск, , 06:25 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса под наблюдением остаются более 8,7 тыс. контактных лиц. Это следует из оперативной информации управления Роспотребнадзора.

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По данным на вечер 27 мая, с начала пандемии в регионе сделано 900 019 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Обследование прошли 861 838 человек.

В настоящее время под наблюдением находятся 8712 контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки предварительно выявлено 84 носителя коронавируса, что является наибольшим суточным приростом за последние три недели.

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