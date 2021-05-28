Ульяновск, , 06:21 — REGNUM В Ульяновской области чуть подросло суточное число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

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По оперативной информации ведомства, за последние сутки предварительно подтверждено 84 случая заражения SARS-CoV-2. Отметим, что за последние три недели, с 7 по 27 мая, это наибольший суточный прирост. 84 носителя коронавируса также было выявлено за этот период 23 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от коронавируса в Ульяновской области проводится не только в поликлиниках, но также в МФЦ и на почте, а мобильные пункты часто работают у торговых центров. В частности, более 600 жителей сделали первую прививку в торговом центре «Пушкаревское кольцо», который открылся 14 апреля.