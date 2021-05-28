Новосибирск, , 06:19 — REGNUM Новосибирские депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в отдельные законы, регулирующие порядок подготовки и проведения выборов и референдумов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Новосибирской области.

«Для предотвращения возможного иностранного влияния на избирательный процесс, обеспечение открытости и прозрачности деятельности на выборах и референдумах субъектов, выполняющих функции иностранного агента и аффилированных с ними лиц, вводится ограничение на их деятельность, связанную с выборами и проведением референдумов», — отметил заместитель председателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев.

По его словам, работа над данным законопроектом обусловлена необходимостью приведения избирательного законодательства региона в соответствие с изменениями федерального законодательства, устранения правовой неопределенности и согласования терминологии.

Также в законопроекте уточняются нормы, касающиеся окончания периода агитации при голосовании на выборах и референдумах в течение нескольких дней подряд. Так, по решению избирательной комиссии голосование может проходить в течение нескольких дней, но не более трех. Если оно проходит в обычном режиме, то запрещается агитировать за день до дня голосования, если несколько дней, то агитационный период заканчивается в ноль часов первого дня голосования.

Законопроект о внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области, регулирующие порядок подготовки и проведения выборов и референдумов, принят в двух чтениях.