Гонконг, Китай, , 06:21 — REGNUM За первые два месяца действия объявленной Великобританией новой иммиграционной программы заявки на переезд в Туманный Альбион подали около 34,3 тыс. жителей Гонконга. Об этом со ссылкой на данные британских властей 28 мая сообщает газета South China Morning Post.

Отмечается, что всего за февраль-март иммиграционная служба Великобритании одобрила 7,2 тыс. специальных «гонконгских» виз, которые позволяют выходцам с этой бывшей британской территории в течение пяти лет находиться в стране, работать или учиться. По истечении этого срока — подать заявление на получение гражданства Великобритании.

Напомним, что 31 января Великобритания начала приём от жителей Гонконга (Сянгана) заявлений на получение британского гражданства и выдачу им национального заграничного паспорта Соединённого Королевства (BNO)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД КНР объявил, что с 31 января, в связи с нарушением Великобританией ранее достигнутых договорённостей, Китай не признаёт BNO в качестве документа на право посещения Гонконга.

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