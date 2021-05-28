Салехард, , 06:14 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) три сотрудницы налоговой службы признаны виновными в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Судом и следствием установлено, что заместитель начальника одного из отделов инспекции МИФНС № 2 по ЯНАО с августа 2016 года по февраль 2018 года похитила 26 млн бюджетных рублей путём перечисления несуществующих налоговых переплат на счета физических лиц. Она вносила в ведомственную компьютерную программу ложные сведения о переплатах налога, формировала фиктивные заявки на возврат, обеспечивала их подписание начальницей и её заместителем. Затем направляла сведения в региональное управление Федерального казначейства.

Результатом преступной деятельности бывшего начальника МИФНС № 2 по ЯНАО, её заместителя и заместителя начальника одного из отделов инспекции явились 152 решения о возврате якобы излишне уплаченного налога.

Бывшей начальнице МИФНС № 2 по ЯНАО судом назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Её зам приговорена к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Зам начальника отдела осуждена на четыре года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, осуждённые женщины лишены классных чинов и права занимать должности в налоговых органах и органах власти сроком до двух лет и шести месяцев.