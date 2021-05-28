Новосибирск, , 06:05 — REGNUM По словам уполномоченного по защите прав ребёнка в Новосибирской области Надежды Болтенко, в 2020 году пандемия наложила отпечаток и на правоприменительную деятельность по защите прав детей в регионе. Об этом она сказала на сессии Законодательного собрания области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В этот период основной упор был сделан на поддержку семей с детьми, а главное — на пропаганду ответственного отношения граждан к своему здоровью и здоровью своих детей», — отметила уполномоченный по правам ребёнка.

Болтенко уточнила, что в числе важнейших вопросов прошлого года были защита прав семей с детьми, которые прибыли из-за границы, организация питания находящихся в обсерваторах детей, устройство дошкольников в дежурные группы образовательных учреждений, оказание содействия в учебном процесс при дистанционном обучении, обеспечение льготной категории школьников продуктовыми наборами и дополнительные меры поддержки семей.