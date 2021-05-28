Саратов, , 06:01 — REGNUM Государственный пакет акций АО «Саратовский полиграфический комбинат» выставлен на торги с начальной ценой 329,1 млн рублей. Торги на 100% акций комбината, которые принадлежат государству, пройдут 7 июня 2021 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные аукционной документации.

Всего на продажу выставлено 1 103 318 акций комбината, который ведет свою историю с 6 сентября 1957 года. Шаг повышения — 2 млн рублей.

В состав актива входят нежилые здания, помещения, сооружения общей площадью более 43,6 тыс. кв. м, а также земельные участки на 36,3 тыс. кв. м. Основное здание предприятия находятся в центре Саратова рядом с набережной реки Волги.

По итогам 2020 года комбинат указал чистый убыток в размере 30,185 млн рублей при прибыли за 2019 год — 104 тыс. рублей. В компании работают более 250 человек, директор — Александр Калашников.

Напомним, в конце июня 2021 года в Челябинской области планируется также реализовать 100% акций аэропорта Магнитогорска. Начальная цена лота составляет почти 114 млн рублей.