Бразилиа, , 05:59 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки умерли 2245 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в этой латиноамериканской стране выросло до 456 674. Также за 27 мая в республике выявили еще 67 467 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Бразилии выявили 16 342 162 зараженных коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее папа Римский Франциск I пошутил, что жители Бразилии злоупотребляют спиртными напитками, поэтому их не спасти. Отмечалось, что отец Жуан Паулу предложил понтифику помолиться за бразильский народ, однако Франциск отшутился в ответ.

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