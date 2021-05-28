Улан-Удэ, , 06:32 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 81 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 38 334. Об этом утром 28 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 20 549 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии не умерло ни одного пациента с COVID-19 (всего умерли 894 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходит лечение в стационарах республики 421 (+21) больной. На амбулаторном лечении находятся 153 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 36 866 (+42) человек. Общее число больных COVID-19 в регионе возросло до 574 (+39) человек.

В реанимации остаются 49 пациентов в тяжёлом состоянии (24 — старше 65 лет). В том числе 28 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (17 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 78% — из 540 перепрофилированных коек занята 421.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии Улан-Удэ из-за риска распространения коронавируса перенесли сроки празднования Дня города, посвящённого 355-летию со дня основания.

Читайте ранее в этом сюжете: Празднование Дня города в Улан-Удэ перенесли на неопределённый срок