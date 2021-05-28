Новосибирск, , 05:41 — REGNUM Жительница Новосибирска подала в суд на больницу в Казахстане, где, по её словам, 27 лет назад подменили новорожденную дочь. Об этом она узнала недавно.

Как рассказала «НГС Новостям» женщина, в 1993 году она родила второго ребёнка в городской больнице № 2 в Павлодаре. В день родов рядом с ней лежала другая роженица, которая родила на 20 минут раньше. Их детей положили на один столик. В тот момент, как предполагает женщина, дети и были перепутаны.

В январе 2020 года она листала социальные сети и увидела фотографию с двумя знакомыми лицами. Дата рождения девушки на фото совпадала с датой рождения её дочери. Эта девушка была очень похожа на её сына и мужа. А девушка, которую вырастила она, была похожа на женщину с фотографии, только спустя годы. Она решила встретиться с девушкой, так похожей на неё саму. Сначала девушка пошла на контакт, но потом начала всё отрицать.

Женщина сделала генетический тест с дочерью, которую вырастила. Анализ показал, что они друг другу не родственники. А похожая на нее девушка отказалась делать тест.

Супруги подали иск в Павлодарский городской суд по статье 951 («Возмещение морального вреда»). Суд рассмотрел гражданское дело по иску к Павлодарской областной больнице — они хотели взыскать компенсацию в размере 3 миллионов рублей (20 миллионов тенге), и отказал в удовлетворении искового заявления полностью, отметив, что предоставленные доказательства не подтверждают вину ответчика в совершении противоправного действия в отношении истцов. Женщина собирается обжаловать решение суда