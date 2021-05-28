Владивосток, , 05:46 — REGNUM В Приморье первым компонентом вакцины от коронавируса привились 146 934 человека, завершили курс иммунизации — 105 880 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 мая в оперативном штабе.

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В минздраве региона добавили, что в регион всего поступило 145 658 комплектов отечественных вакцин.

«Начинают поступать крупные партии вакцины «ЭпиВакКорона». Её распределят во все прививочные пункты Приморья», — сказали специалисты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом, двумя днями ранее — 29, выздоровели 36 человек, один пациент не справился с болезнью.