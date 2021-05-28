Пекин, , 05:31 — REGNUM Китай решительно выступает против продажи оружия Тайваню любой страной и военных связей с островом в любой форме в свете того факта, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь Министерства обороны КНР Тан Кэфэй сделал соответствующие замечания в ответ на план Министерства обороны США по продаже оружия Тайваню, который, по его словам, «послал очень неправильные сигналы» сепаратистским силам, стремящимся к «независимости Тайваня».

Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры, чтобы подавить любую попытку отделить Тайвань от Китая и решительно защитить суверенитет и территориальную целостность Китая, сказал Тан.