Кызыл, , 00:18 — REGNUM В арбитраж Тувы от налогового органа поступил банкротный иск, адресованный гаражному кооперативу «Магистральный-2». Иск к производству судом пока не принят, передаёт ИА REGNUM.

Истцом выступает управление ФНС по республике, обратившееся с претензиями 27 мая 2021 года. Сумма иска, послужившего основанием для обращения в арбитраж, — 5 847 973,48 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, кооператив учрежден в феврале 2006 года в Кызыле. Председатель с 2008 года — Сергей Очур-Оол. Учредителями выступают председатель Олег Чижик, Наталья Бряхина, Иван Пятков.

Примечательно: иски о банкротстве кооператива налоговая служба подает с 2016 года. В последний раз до текущего заявления госорган обращался в 2019 году, но дело прекратили, так как глава кооператива заявил, что отсутствует имущество для финансирования процедуры.