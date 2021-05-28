Пекин, , 05:28 — REGNUM Китай и Сербия подписали соглашение, разрешающее взаимное признание и обмен водительскими удостоверениями двух стран, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

В соответствии с новым соглашением люди, имеющие водительские права одной страны, могут управлять автомобилем или подавать заявки на получение новых удостоверений без прохождения тестов в другой стране. Путешественники, пребывающие в другой стране менее года, будут иметь взаимно признанные водительские права.

Сделка вступит в силу через три месяца после того, как обе стороны завершат внутренние процедуры юридического подтверждения.

Член Госсовета КНР и министр общественной безопасности страны Чжао Кечжи и министр внутренних дел Сербии Александр Вулин подписали соглашение по видеосвязи от имени двух правительств.