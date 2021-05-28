Хабаровск, , 05:26 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом, двумя днями ранее — 29, выздоровели 36 человек, один пациент не справился с болезнью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Всего в крае для лечения больных COVID-19 развернута 471 койка, из них свободны — 99. Три пациента в тяжёлом состоянии, один подключен к аппарату ИВЛ.

Всего получают лечение 1635 жителей региона.

С начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано 52 409 носителей коронавируса, 50 367 человек выздоровели, скончались 407 пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за последние сутки выявили три случая заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба на 27 мая в регионе инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 4491 человека.