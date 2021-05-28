Пекин, , 05:23 — REGNUM Кассовые сборы фильмов на территории материковой части Китая в 2021 году превысили 25 млрд юаней (около $3,90 млрд), сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

По данным China Movie Data Information Network, восемь из десяти картин, показавших себя наилучшим образом в этом году в прокате Китая, оказались китайского производства. Первый режиссерский проект комика и актрисы Цзя Лин «Привет, мама» и комедия Wanda Pictures «Детектив из Чайнатауна 3» возглавили годовой список с общим доходом в 5,41 млрд юаней и 4,52 млрд юаней соответственно.

Американский фильм «Годзилла против Конга» в настоящее время занимает третье место с общим доходом в 1,23 млрд юаней. Еще один иностранный фильм, вошедший в десятку лучших — «Форсаж 9» кинокомпании Universal Pictures.

С общим доходом около 1,06 млрд юаней, по прогнозам аналитической платформы Maoyan, новейшая глава франшизы «Форсаж» завершит свой прокат в Китае почти с 1,42 млрд юаней сборов. Кинотеатры получили в общей сложности 609 млн зрителей в этом году.