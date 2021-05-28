Пекин, , 05:14 — REGNUM Официальная онлайн-версия крупномасштабного энциклопедического словаря китайского языка «Цыхай», была официально запущена 27 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Онлайн-версия была разработана для ноутбуков и смартфонов, предлагая встроенный доступ из приложений WeChat и Xuexi Qiangguo. Приложение основано на седьмом и новейшем печатном издании словаря и содержит около 130 000 записей. Некоторые записи снабжены фотографиями, аудио и даже видео.

Впервые опубликованный в 1936 году, «Цыхай» является важной вехой в истории публикаций и лексикографии Китая.