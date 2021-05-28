Иркутск, , 05:14 — REGNUM Арбитраж Иркутской области прекратил производство по банкротному иску к ООО «Братский завод ферросплавов» из дивизиона группы «Мечел». Истец не устранил недочёты в срок, потому иск был возвращен. Судья напомнила, что «возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же заявлением в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения», передаёт ИА REGNUM.

Претензии к заводу, производящему высокопроцентный ферросилиций, имело ООО «БВФ Энвиротек» из Ленинградской области, которое заявило долг в 46,6 млн рублей.

До этого, в декабре 2020 года, в суде было утверждено мировое соглашение между сторонами, по которому завод обязался уплатить истцу денежные средства в размере 522 633,22 евро в счет оплаты основного долга по договору поставки от 2019 года. В ответ истец отказался от взыскания неустойки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не единственные претензии к предприятиям группы «Мечел». Банкротные иски получили уже шесть активов, а в марте 2021 года холдинг сделал заявление о просрочке многомиллиардных долгов.

В долгах, как в шелках: холдинг «Мечел» рискует обанкротиться?