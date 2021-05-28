Пекин, , 05:11 — REGNUM Один человек был спасен, и еще пять человек все еще находятся в ловушке в угольной шахте в восточно-китайской провинции Шаньдун после обрушения крыши, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Авария произошла около 23:00 по местному времени 26 мая среду на угольной шахте в уезде Вэйшань города Цзинин. В результате шесть шахтеров оказались в ловушке, сообщило бюро по чрезвычайным ситуациям округа.

Спасенный шахтер был доставлен в больницу для лечения, сообщили в бюро. Продолжается проведение поисково-спасательных работ. Подробности произошедшего пока не сообщаются.