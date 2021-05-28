Междуреченск, Кемеровская область, , 05:09 — REGNUM В Междуреченске возле одной из многоэтажек найдено тело младенца. Сотрудники правоохранительных органов проводят поквартирный обход.

В региональном управлении СКР изданию «Сибдепо» сообщили, что информация о нахождении тела ребёнка на мусорке можно считать верной лишь отчасти.

«Это мертворождённый и нежизнеспособный, недоразвившийся до конца человеческий плод, юридически его нельзя считать ребёнком. Сейчас идёт проверка по этому факту и сотрудники правоохранительных органов устанавливают женщину, которая выкинула тело после преждевременных родов», — уточнили в СКР.

Пока же удалось выяснить, что у одной из жительниц города, ведущей асоциальный образ жизни, недавно были преждевременные роды, но она отрицает, что могла совершить такой аморальный поступок.