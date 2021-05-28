Пекин, , 05:08 — REGNUM По словам правительственного чиновника, в 2020 году 13 620 лицензированных нотариусов по всему Китаю обработали в общей сложности 11,73 млн нотариальных заверений, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Лицензированные нотариусы были наняты почти 3000 нотариальными учреждениями по всей стране, сказал замминистра юстиции КНР Сюн Сюаньго, на пресс-конференции 27 мая.

Нотариальные заверения в основном касались охраны окружающей среды, прав интеллектуальной собственности, международной торговли, а также гражданской и коммерческой деятельности, такой как дарение, наследование и исполнение контрактов, сказал Сюн.

Он добавил, что документы о нотариальном заверении, выданные китайскими нотариальными учреждениями, были направлены для использования в более чем 180 странах и регионах мира.