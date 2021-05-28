Благовещенск, , 06:26 — REGNUM В Амурской области за прошедшие сутки вода ушла с большинства ранее затопленных участков дорог и приусадебных участков в двух районах — Серышевском и Сковородинском. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

«Во всех пострадавших от дождевого паводка населённых пунктах области принимаются меры по ликвидации последствий прохождения циклона, работают комиссии по оценке ущерба, там, где это уже возможно, проводятся ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в Зейском районе остаются подтопленными три участка дороги местного значения, где возможно передвижение на технике высокой проходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в Амурской области из-за паводка был введён региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

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