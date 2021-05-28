Пекин, , 05:05 — REGNUM Китай официально начал строительство центров вычислительной мощности для интегрированного национального центра больших данных, поскольку страна стремится более эффективно использовать ресурсы массивов данных, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Ранее Китай опубликовал руководство по соответствующему строительству в восьми ключевых регионах, включая регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, Дельты реки Янцзы, Район Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао и провинцию Гуйчжоу центров больших данных.

Китай стремится содействовать распространению центров обработки больших данных в регионах, где в изобилии используются возобновляемые источники энергии, а климатические и геологические условия благоприятны. Кроме того, страна намерена укреплять пропускную способность сетей между национальными узлами, заявил представитель Национальной комиссии по развитию и реформам КНР Шэнь Чжулинь на церемонии открытия Китайской Международной выставки индустрии больших данных 2021 года в Гуйчжоу.

«Китай построит ряд промышленных кластеров больших данных в национальных центрах, чтобы ускорить освоение энергосберегающих технологий, рекуперацию энергии и использование возобновляемых источников энергии в центрах обработки больших данных, а также способствовать экологичному и качественному развитию», — сказал Шэнь.

Строительство национального интегрированного центра больших данных станет новой базой для развития цифровой экономики Китая, а национальные центры станут новыми драйверами экономического роста, добавил он. Статус данных как национального стратегического ресурса в последние годы становится все более заметным, при этом среднегодовые темпы ускорения прироста объёмов данных в Китае превышают 30%.

Количество центров обработки данных в стране увеличилось с 1,24 миллиона в 2015 году до 5 миллионов в 2020 году, и Китай стал одной из стран с наиболее активной и оптимальной средой для приложений больших данных в мире.