Токио, , 05:01 — REGNUM Российский рыболовный труалер «Амур», столкнувшийся с японской шхуной у берегов Хоккайдо, решил остаться на добровольной основе в порту Момбэцу в Японии до конца расследования, сообщили в генконсультве России в Саппоро.

«Судно «Амур» продолжит на добровольной основе находиться в порту Момбэцу до окончания разбирательств инцидента», — приводит слова ТАСС.

Отмечается, что экипаж не задержан, их статус остается прежним. В свою очередь Япония обещает не затягивать сроки проведения расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генконсультво РФ в Саппоро не исключило, что экипаж траулера «Амур» может запросить выход из порта 27 мая. При этом подтвержденной информации о намерениях экипажа не приводилось.

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