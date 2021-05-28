Наньчан, Китай, , 04:59 — REGNUM Стоимость отраслей промышленности, связанных с китайской навигационной спутниковой системой BeiDou (BDS), по оценкам, превысит 1 трлн юаней (около $156,4 млрд) к 2025 году, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Эта цифра была оглашена заместителем директора Управления систем спутниковой навигации Китая Ян Цзюнем, на трехдневной 12-й конференции по спутниковой навигации Китая, которая открылась 26 мая в столице восточно-китайской провинции Цзянси городе Наньчане.

По словам Яна, Китай создал полную и независимую промышленную цепочку для разработки BDS и экспортировал продукцию, работающую на BDS, в более чем 120 стран и регионов мира. Он добавил, что, основываясь на индексе производительности BDS в первой половине этого года, система хорошо функционирует с точностью сигнала при позиционировании до менее полуметра.

На сегодняшний день более 7 млн коммерческих автомобилей, около 36 300 почтовых и транспортных средств доставки и 350 самолетов в Китае были оснащены BDS, согласно данным, предоставленным Яном. BDS также расширила возможности системы автономного вождения более чем 45 000 сельскохозяйственных машин по всей стране, помогая сократить нагрузку на людей в этом секторе.

Согласно недавнему отраслевому отчету, общий объем производства китайской индустрии спутниковой навигации и услуг определения местоположения достиг 403,3 млрд юаней в 2020 году, что на 16,9% больше, чем в предыдущем году.