Кемерово, , 04:55 — REGNUM Ввод в эксплуатацию Крапивинской гидроэлектростанции может повлиять на климат в Кемеровской области. Об этом сообщил руководитель регионального гидрометцентра Владимир Ушаков.

«До сих пор не изучено влияние на климат в Сибири Обского водохранилища в Новосибирске, хотя оно даже по сибирским меркам небольшое, — цитирует Sibnet Ушакова. — Любое вмешательство в природу и создание гидротехнических сооружений влияет на природный баланс. Насколько это будет позитивное или негативное влияние — это надо просчитывать».

При этом он уточнил, что к специалистам гидрометцентра за метеоданными и расчётом по изменению климата никто не обращался.

Напомним, строительство ГЭС на реке Томь в 130 км от Кемерова началось в 1977 году. В 1989 году оно было остановлена из-за проблем с финансированием. Выполнено около 60% работ. В ноябре 2020 года достройку Крапивинской ГЭС одобрили в Госдуме РФ. Ориентировочная мощность составляет 345 МВт. Будет создано водохранилище длиной 135 км, шириной 15 км, средней глубиной 15 м, глубиной до 57 м. Стоимость завершения проекта по предварительным подсчётам — 45 млрд рублей.