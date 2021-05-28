Владивосток, , 04:54 — REGNUM Во Владивостоке в летние месяцы будут работать 87 пришкольных лагерей в школах и детских центрах. Отдохнуть смогут почти 10 тыс. школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Откроются шесть загородных оздоровительных лагерей и один городской с дневным пребыванием детей, но по двум адресам. На базе 87 муниципальных образовательных учреждений будут работать три смены с общим охватом 9778 человек.

Все пришкольные лагеря получили санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным нормам и правилам, проведена акарицидная обработка площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Чите открывают летние лагеря дневного пребывания для 4500 детей. Их работа организована в 50 учреждениях города, смена продлится 21 день, с 1 по 26 июня.