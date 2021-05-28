Шанхай, Китай, , 04:52 — REGNUM Французская морская транспортная компания CMA CGM Group получила на доставку мега-двухмоторного контейнеровоза производства китайской верфи Цзяннань в Шанхае, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Контейнеровоз под названием CMA CGM Trocadero имеет длину 399,9 метра и ширину 61,3 метра при максимальной вместимости 23 000 двадцатифутовых эквивалентных единиц (TEU). Он может развивать скорость 22 узла и перевозить почти 220 000 тонн грузов.

По словам заместителя главного конструктора проекта Чжана Сюаньхуэя, судно в основном работает на сжиженном природном газе, который может сократить выбросы углекислого газа на 20%, оксидов азота на 85%и серы — на 99% по сравнению с контейнеровозами, работающими на мазуте.

Расположенный на линии Азия-Европа, корабль отправится в северную Европу 26 мая. Со второй половины 2020 года мировой рынок судоходства ожидает быстрого восстановления и роста. Французская морская компания также разместила заказы на шесть мега-контейнеровозов вместимостью 15 000 TEU из Китая, строительство которых в настоящее время уже началось.