Пекин, , 04:48 — REGNUM Второй саммит транснациональных корпораций Циндао, запланированный с 15 по 16 июля в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая, будет направлен на содействие качественному открытию и стимулированию развития транснациональных корпораций в стране, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

На саммите будет обсуждаться роль транснациональных компаний в перестройке глобальной промышленной цепочки, заявил замминистра торговли Цянь Кемин на пресс-конференции 26 мая. Он добавил, что также будет опубликован доклад о роли транснациональных корпораций в новой парадигме развития «двойного обращения» Китая и новых возможностях для их развития в рамках этой парадигмы.

На сегодняшний день 330 представителей 310 транснациональных компаний из 26 стран и регионов зарегистрировались на офлайн-мероприятии, равно как и 182 представителя 169 транснациональных компаний, базирующихся в Китае, сообщил вице-губернатор провинции Цзи Биньчан.

По словам вице-губернатора, саммит, организованный совместно Министерством коммерции Китая и правительством провинции Шаньдун, станет свидетелем множества мероприятий, включая встречи за закрытыми дверями, тематические салоны, параллельные панели и роуд-шоу.

Первый саммит транснациональных корпораций Циндао состоялся в октябре 2019 года. В нем приняли участие в общей сложности 115 компаний из списка Fortune 500 и 284 лидера отрасли.