Пекин, , 04:44 — REGNUM Интеллектуальная производственная база для переработки железнодорожных материалов была введена в эксплуатацию в городе Мааньшань п провинции Аньхой на востоке Китая, что значительно повысило эффективность переработки железнодорожного лома, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

С помощью трех автоматических производственных линий предприятие может демонтировать 4000 списанных локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов, а также утилизировать 125 000 тонн списанных стальных рельсов и 58 000 тонн металлолома в год.

Роботы используются для обнаружения, резки и транспортировки такого рода лома, в то время как передовые технологии, включая 5G, большие данные и облачные вычисления, применяются для создания системы отслеживания и обеспечения полного управления жизненным циклом продукции.

«Списанный грузовой вагон может быть автоматически демонтирован роботами, а затем дополнительно обработан производственной линией всего за один час», — сказал генеральный директор компании China Railway Materials Group Resources Technology Co. Ltd., Ся Ян.

По словам Ся, эти отходы могут быть переработаны в железную тару и детали сельскохозяйственной и инженерной техники.