Пекин, , 04:41 — REGNUM Китайская платформа электронной коммерции Pinduoduo Inc., зарегистрированная на бирже Nasdaq, сообщила о росте выручки на 239% в годовом исчислении в первом квартале этого года, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Общая квартальная выручка компании превысила 22,16 млрд юаней (около $3,47 млрд), согласно неаудированным финансовым результатам за первый квартал. Рост выручки был в основном обусловлен сильным ростом доходов от услуг в области технологий онлайн-маркетинга. В первом квартале выручка платформы от технологических услуг онлайн-маркетинга составила 14,11 млрд юаней, что на 157% больше, чем годом ранее.

Компания также получила чистый убыток в размере 1,89 млрд юаней за указанный период, что значительно меньше, чем 3,17 млрд юаней за аналогичный период в 2020 году.

Число активных покупателей в годовом исчислении достигло 823,8 млн по состоянию на 31 марта, что на 195,7 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основанная в 2015 году, платформа электронной коммерции предлагает оптовые покупки с большими скидками и пользуется огромной потребительской базой в сельской местности и небольших городах.