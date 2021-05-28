Кемерово, , 04:37 — REGNUM Сотрудники кемеровского гидрометцентра рассказали, что последние 10−20 лет погода в регионе существенно изменилась. Например, лето стало длиннее на три недели.

Весенние заморозки стали заканчиваться немного раньше, а осенние начинаться не в августе, а в сентябре. И если раньше лето в Кемеровской области длилось с середины июня до середины августа, то теперь — все три месяца.

Изменения выражаются и в частой смене циклонов. Из-за чего стали чаще бывать штормовые ветра, сильные ливни, грозы и град, а зимой — гололёды.

«У нас даже ледяные дожди пошли. А это вообще-то не наше явление, не характерное, потому что мы — центр континента», — цитирует «Сибдепо» начальника отдела гидрометобеспечения Кемеровского гидрометцентра Светлану Наумову.