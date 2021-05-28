Москва, , 04:37 — REGNUM Президент США Джо Байден на предстоящем саммите может предложить российскому лидеру Владимиру Путину только конфликт с Китаем и самоустранение, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Получается, либо это разговор ни о чем, либо это разговор про Китай. И тогда, обращаю ваше внимание, что говорили с одной стороны Путин, а с другой стороны китайские руководители перед этой встречей. Путин говорил, что у нас как никогда близкие отношения, и что ни одной крупицей этих отношений мы не пожертвуем, и китайцы говорили об этом же. И не настолько сумасшедшие наши элиты, чтобы сейчас в этой ситуации взять подряд на конфликт с Китаем», — заявил Кургинян.

В противном случае, совершенно непонятно, о чем может быть диалог между главами США и России на предстоящем саммите. При этом, американский лидер предложил совершенно однозначное устройство мира, которое заключается в конфликте между «автократией» и «демократией».

"Значит, что будет Путину предложено? Вернуть Россию в демократический лагерь? Избрать Навального? Что здесь может быть предложено? Значит этот автократический мир надо с кем-то соединить? Значит будет указано на Путина и сказано: «Вот он, Путин стоит!». На нем строится концепция автократического мира, он главный в ней, он главная фигура и босс», — продолжил политолог.

Он подытожил, что главной задачей США на данном этапе является поссорить Китай с Россией, чтобы внести раздор в мир «автократии».