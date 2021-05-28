Артём, Приморский край, , 04:28 — REGNUM В Артеме пойдёт под суд бывшийсотрудник ГИБДД по Надеждинскому району, которого обвиняют в посредничестве при передаче взяток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

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В ходе следствия установлено, что с 2018 года по 2020 год инспектор выступил в качестве посредника в передаче взяток за сдачу экзаменов на автомобильные «права» от 16 человек. Всего было получено и передано более 1 млн рублей.

Часть денег мздоимец оставлял себе, остальные передавал неустановленному лицу экзаменационного отдела (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство).

Также установили и взяткодателей, в отношении них возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении двух экспертов отдела контроля качества Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области. Дело возбуждено по факту получения взяток.