Кемерово, , 04:26 — REGNUM Руководитель компании-разработчика системы противопожарной безопасности в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Игорь Полозиненко во время прений сторон признался, что не докладывал о техническом состоянии системы пожарной сигнализации в надзорные органы. Он попросил «рассматривать это как частичное признание вины».

«Именно в части, что я не сообщал о техническом состоянии системы пожарной сигнализации в органы», — цитируют РИА Новости Полозиненко.

Ранее Игорю Полозиненко было предъявлено обвинение в «нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц». Гособвинение запросило для него 6 лет и 8 месяцев колонии.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.