Москва, 28 мая 2021, 04:23 — REGNUM Польша предельно оскорбила Россию в преддверии встречи между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным с одобрения США, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Далее имеет место Турция, поддерживающая Украину, что также вызывает беспокойство со стороны российского МИДа. Стало быть, по словам эксперта, Польша вместе с кем-то взяла подряд на антироссийскую деятельность. Потому что не может просто так президент Польши во вменяемом состоянии выйти и сказать всему миру, что Россия — «ненормальная страна».
Он отметил, что это происходит в преддверии саммита Путина и Байдена. Главный сателлит США в Восточной Европе начинает в нецензурной форме оскорблять Россию. Напомним, президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной» и «агрессором», которая ведет агрессию на постсоветском пространстве.