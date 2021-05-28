Москва, , 04:23 — REGNUM Польша предельно оскорбила Россию в преддверии встречи между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным с одобрения США, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Вы признаны ненормальными, значит по отношению к вам действует поражение в правах. А в чем оно заключается это поражение в правах? А как оно будет оформляться? Если вы не признаете его, какую смирительную рубашку вам надо надеть? Ведь не так же, что словам сами по себе, а все остальное — само по себе. Значит, говорится о том, что Грузия будет принята в НАТО и оно там наведет порядок, то есть позволит грузинам резать абхазов и осетин, а мы их признали. Значит, на южном фланге появляется средоточие истерики, и на северном, а также у нас есть еще Донбасс и Белоруссия. Мы фактически уже находимся на огромной дуге в какой-то предвоенной ситуации, которая нам навязывается», — заявил Кургинян.

Далее имеет место Турция, поддерживающая Украину, что также вызывает беспокойство со стороны российского МИДа. Стало быть, по словам эксперта, Польша вместе с кем-то взяла подряд на антироссийскую деятельность. Потому что не может просто так президент Польши во вменяемом состоянии выйти и сказать всему миру, что Россия — «ненормальная страна».

«Кто-то здесь может поверить, что поляки могут открыть рот и вякнуть слово «мама» без одобрения Соединенных Штатов?», — задал вопрос Кургинян.

Он отметил, что это происходит в преддверии саммита Путина и Байдена. Главный сателлит США в Восточной Европе начинает в нецензурной форме оскорблять Россию. Напомним, президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной» и «агрессором», которая ведет агрессию на постсоветском пространстве.