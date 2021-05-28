Сеул, , 04:23 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 587 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 571 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что третий день подряд в стране снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. В частности, 26 мая в республике выявили более 700 инфицированных, а 27 мая — 629 зараженных.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 138 898. Также за минувшие сутки в стране скончались еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1946 человек.