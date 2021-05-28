Токио, , 04:19 — REGNUM Власти Японии продлили срок действия режима чрезвычайной ситуации в девяти префектурах страны из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил глава японского минэкономики Ясутоси Нисимура в ходе пресс-конференции.

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«Возникла необходимость продлить действие ЧС до 20 июня для недопущения новой волны заражений», — заявил он.

Нисимура добавил, что режим ЧС продолжит действовать в Токио, Осаке, Айти, Хоккайдо, Окаяме, Киото, Фукуоке, Хиросиме и Хёго. Также ограничительные меры будут действовать на Окинаве, однако их продлевать не потребовалось — они и так ранее были введены до 20 июня.

По последним данным, в Японии с начала пандемии выявили более 735 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали более 12 тыс. человек.