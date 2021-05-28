Монреаль, Канада, , 06:22 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ICAO) на специально созванном заседании приняла решение о начале расследования в связи с посадкой самолёта ирландской авиакомпании Ryanair в Белоруссии. Об этом говорится в опубликованном 27 мая заявлении организации.

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В документе подчёркивается «серьёзная озабоченность очевидным вынужденным отклонением от маршрута рейса Ryanair FR4978», который 23 мая выполнял рейс в воздушном пространстве Белоруссии. А также важность установления фактов произошедшего «и понимания того, имело ли место какое-либо нарушение каким-либо государством — членом ICAO международного авиационного права».

Совет ICAO «Ссылаясь на статью 55 (e) Чикагской конвенции, Совет ICAO решил провести расследование этого события с целью установления фактов, и в этой связи попросил Секретариат ICAO подготовить промежуточный отчёт Совету для следующего заседания текущей сессии»

Все заинтересованные государства — члены ICAO призываются организацией к сотрудничеству в рамках расследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в фальсификации угрозы взрыва самолёта ирландской авиакомпании Ryanair и назвал его принудительную посадку в Минске «неслыханным актом воздушного пиратства».

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