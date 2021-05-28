Биробиджан, , 04:12 — REGNUM В Еврейской АО прекратили свою работу горячие линии по коронавирусу, такое решение принял оперативный штаб области 27 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Горячая линия, которую курировали специалисты управления экономики, давала консультации предпринимателям. На второй работали представители комитета соцзащиты и они помогали всем дозвонившимся. На каждую горячую линию за время пандемии поступило несколько тысяч звонков. В настоящее время звонки на горячие линии прекратились.

Закрывая их, оперативный штаб предупредил, что в случае необходимости и ухудшения эпидобстановки, специалисты должны быть готовы оперативно восстановить работу горячих линий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за последние сутки выявили три случая заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба на 27 мая в регионе инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 4491 человека.