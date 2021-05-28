Биробиджан, , 03:56 — REGNUM Власти Еврейской АО приняли решение ослабить некоторые коронавирусные ограничения. По мнению руководителя регионального управления Роспотребнадзора Павла Копылова, полностью снимать ограничения пока рано, даже несмотря на снижение уровня заболеваемости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 мая в областном оперативном штабе.

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При торжественной регистрации браков разрешили присутствовать, помимо молодоженов и сотрудника ЗАГСА, фотографу, видеооператору и ещё 10 гостям.

В зрительных и концертных залах теперь можно проводить мероприятия, но с наполняемостью не более 50%.

Под запретом остаются массовые мероприятия на открытом воздухе. До 15 июня в Еврейской АО сохраняется обязательный масочный режим и самоизоляции для пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за последние сутки выявили три случая заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба на 27 мая в регионе инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 4491 человека.