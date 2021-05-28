Хабаровск, , 03:49 — REGNUM Министерство финансов Хабаровского края отчиталось за исполнение регионального бюджета в 2020 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе регионального правительства.

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«Год прошёл в тяжёлых экономических условиях, в условиях влияния коронавирусной инфекции. При этом нам удалось не уронить доходы краевого бюджета, они практически остались на уровне 2019 года. Все финансовые обязательства перед жителями края выполнены, портфель инвестиций по итогам года не снижен», — сказал на публичных слушаниях глава минфина Валентин Костюшин.

Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Чукотки на начало 2021 года составлял 10,2 млрд рублей, из которых более 80% — бюджетные кредиты. Долговая нагрузка составила 45,4%, что почти на четверть меньше показателя 2019 года.