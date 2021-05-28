Биробиджан, , 03:46 — REGNUM В Еврейской автономной области за последние сутки выявили три случая заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба на 27 мая в регионе инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 4491 человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Врачи выписали в связи с полным выздоровлением ещё двух пациентов. За всё время успешно справились с COVID-19 4314 жителей ЕАО. Скончались от осложнений 142 человека — последний летальный исход пациента с коронавирусом был зарегистрирован 21 мая.

В инфекционном госпитале проходят лечение 19 носителей коронавируса — коечный фонд занят всего на 21,5%. Ещё 16 человек лечатся от COVID-19 на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, люди, получившие оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», не заразны для окружающих. Об этом в ходе IX международного конгресса «Оргздрав 2021». Эффективное управление в здравоохранении» заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.