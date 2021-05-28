Флорида-Кис, США, , 03:46 — REGNUM При опрокидывании лодки у берегов архипелага Флорида-Кис (штат Флорида, США) погибли два человека и десять пропали без вести. Об этом 27 мая сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что Береговая охрана США зафиксировала произошедшее около 13:00 по местному времени. Сотрудники службы смогли поднять на борт спасательных судов восемь человек и тела двух погибших. Ещё десять находившихся на плавсредстве человек считаются пропавшими без вести.

Другой информации о произошедшем, типе потерпевшего крушение судна и его пассажирах, в настоящее время не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, В Нигерии спасатели достали по меньшей мере тридцать тел из реки, где затонула лодка с более чем 160 пассажирами на борту.

Читайте ранее в этом сюжете: Нигерия: cпасатели достали 30 тел из реки, где затонула лодка